Clássicos carioca e paulista marcam início da 14ª rodada

Líder, Fla ainda não venceu em jogos que defesa foi vazada no Brasileirão (Foto: CBF)

Rio de Janeiro – Depois de ter sido reiniciado no meio de semana, pós-Copa do Mundo, a Série A do Campeonato Brasileiro chega à sua 14ª rodada neste fim de semana com direito a clássicos no Rio de Janeiro e em São Paulo neste sábado. Os duelos opõem o líder Flamengo e o Botafogo, às 19h no Maracanã, e o vice-líder São Paulo e o Corinthians, às 21h no Morumbi.

Na Cidade Maravilhosa, flamenguistas e botafoguenses tentam se reabilitar de tropeços justamente para são-paulinos e corintianos. O Fla foi derrotado em casa pelo Tricolor e o Fogão perdeu em Itaquera.

Em busca dos três pontos que lhe manterão na liderança, o Flamengo não conta hoje com Éverton Ribeiro, que recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Em contrapartida, o técnico Maurício Barbieri tem os retornos de Henrique Dourado e Cuellar, de suspensão. Deles, o colombiano deverá ser titular no lugar de Rômulo, enquanto o atacante ser opção no banco de reservas.

No Botafogo, o técnico Marcos Paquetá poderá escalar o que tem de melhor à disposição em seu primeiro clássico à frente da equipe. Para o jogo de hoje ele pode contar com Yago, Moisés e Jean, que, vinculados ao Corinthians, foram desfalques na sua estreia, no meio de semana. Já Gatito Fernández, Marcos Vinícius e João Paulo (lesionados) e Marcinho (pneumonia) seguem fora.

São Paulo x Corinthians

No Morumbi, mais de 52 mil torcedores comparecerão ao estádio para São Paulo x Corinthians, no maior público do ano no local. No time da casa, Diego Aguirre amarga quatro desfalques para o clássico: o volante Jucilei, lesionado, e o meia Everton, o goleiro Sidão e o volante Araruna. Já na equipe visitante, Osmar Loss deve mandar a campo a mesma escalação da última rodada. A principal dúvida é se Clayson volta ou não ao time no lugar de Vital. Já o volante Douglas, ex-Fluminense e apresentado ontem, ainda não tem previsão de estreia.