Clássico das telonas e da Broadway invade Cascavel

O musical é inspirado no filme “A noviça rebelde” (Foto: Divulgação )

Mais um belo espetáculo que vai te fazer viajar, sonhar e se emocionar. Trata-se de mais uma superprodução da Igreja Nova Batista, de Cascavel, já reconhecida pelos espetáculos teatrais e musicais que encantam a plateia. Desta vez, a produção é de um clássico dos cinemas e sucesso da Broadway, o musical A Noviça Rebelde, que entrou em cartaz ontem e segue até o dia 27 de julho. Diariamente as sessões são às 20h e no sábado no e domingo têm sessão extra às 17h.

O espetáculo é gratuito e reúne cerca de 600 pessoas por noite no salão da igreja, que fica na região central de Cascavel.

Para a realização do espetáculo são mais de 100 voluntários participando.

O espetáculo é um misto de interpretação, música, dança, percussão e fantoches. Tudo feito com muito carinho pelos membros da igreja.

O musical dura cerca de uma hora e 15 minutos e é inspirado nos grandes espetáculos da Broadway. Conta a história da noviça Maria, que não consegue seguir as rígidas regras do convento onde vive por se sentir livre e amar as montanhas.

A história original se passa em meados da década de 30, pouco antes de a sombra nazista aterrorizar o mundo.

Maria vai trabalhar na casa do capitão Von Tapp (Plummer), pai de sete filhos, que os educa com uma forte disciplina. A chegada de Maria une a família por meio da música.

O espetáculo é uma releitura de um dos filmes familiares mais queridos de todos os tempos.

As apresentações são realizadas no auditório da Nova Igreja Batista, na Rua Carlos de Carvalho, 3.289, Centro, a uma quadra do Sesc.