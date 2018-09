Clandestinos estão “matando” taxistas

Se já não bastasse a concorrência com Uber e agora 99, os taxistas de Cascavel estão sofrendo e bastante com os clandestinos, que aproveitaram a “onda” dos aplicativos para se infiltrar na atividade. E as consequências disso são desastrosas. “Além de não ter segurança alguma para o passageiro, os clandestinos nos prejudicam e até a própria Uber, pois usam o nome dela para conseguir clientes, mas nem sempre participam do aplicativo ou registram a corrida”, afirma Fernando Biazi, presidente do Sindetáxi de Cascavel.

Segundo ele, esses clandestinos usam um luminoso com nome Uber, o que nem existe, e esperam clientes nas portas das casas noturnas.

O taxista Edemar Regelin reclama e muito: “Além desses aplicativos não pagarem impostos, ainda tem a falta de ética dos motoristas de Uber. Eles usam o aplicativo para capturar o passageiro, passam o telefone pessoal e depois transportam a pessoa na clandestinidade, sem pagar impostos, sem segurança, sem nada. Prejudica a gente e a própria Uber”.

João Branco diz que está perto do seu limite. “Não posso desistir ainda, mas não passo de 2019 no táxi. Com esses aplicativos e mais os clandestinos, o pessoal prefere o preço e vai para eles. Conosco o passageiro está seguro, pois estamos regularizados. O cliente tem que ver as coisas, não só o preço”, lamenta.

O Sindetáxi registra queda de 50% nas corridas em comparação ao ano passado, antes de o Uber chegar a Cascavel.

Massacre!

“Os clandestinos estão massacrando os taxistas”, denuncia o taxista Cleberson Ricardo Apolinário. Segundo ele, antes da chegada dos aplicativos os clandestinos não passavam de 1% da frota de táxis na cidade, e hoje tomou proporções incalculáveis. “Tive que procurar um novo emprego e deixar o táxi como bico para conseguir sobreviver. 70% dos meus ganhos foram perdidos com a concorrência ilegal”.

Denuncie!

O presidente da Cettrans (Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito), Alsir Pelissaro, diz que a população deve denunciar a prática de transporte clandestino de passageiros. Deve anotar a placa do veículo, as características do carro e local e repassar os dados para a Cettrans, que vai averiguar a situação. O telefone é (45) 3036-8088.

A Uber

Segundo o aplicativo, "todas as viagens da Uber só podem ser realizadas por meio do aplicativo, onde o usuário solicita um carro e recebe informações do motorista parceiro que vai buscá-lo. Dessa forma, qualquer viagem feita fora desses padrões não é uma viagem Uber e não dispõe das diversas ferramentas de tecnologia e processos de segurança oferecidas pela plataforma nem é coberta pelo seguro, em casos de acidentes pessoais durante as viagens”.