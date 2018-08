Citadino de Kart de Foz tem etapa decisiva sábado

O Campeonato Citadino de Kart de Foz do Iguaçu/Copa Itaipu-Itamed terá uma etapa decisiva neste sábado. A competição chega à quarta e penúltima etapa, mostrando equilíbrio na classificação e com a expectativa de belas disputas na pista do Adrena Kart. Serão disputadas as categorias Cadete, Escola, Máster, Sprinter, F-4 e F-4 Iniciantes. A promoção e a organização são do Automóvel Clube de Foz do Iguaçu, com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo).

Depois de três etapas, Bernardo Antonio Miola lidera a categoria Cadete; Eric Yang, a Escola; Auber Miola, a Máster; Rafael Fernando Smaniotto, a Sprinter e a F-4; e Ronaldo Peterle, a categoria F-4 Iniciantes.

Classificação do Citadino de Kart de Foz do Iguaçu

Categoria Cadete

Pos. Piloto Pontos

1º) Bernardo Miola 79

2º) Firás Fahs 65

3º) Julio Enrique Pinto 55

4º) Rudi Burkle 48

5º) Pedro Capobianco 46

6º) Akyu Myasava 45

7º) Victor Cartieri 14

8º) Lucas Mateo Duarte 12

9º) Antonio Menezes 3

Categoria Escola

1º) Eric Yang 79

2º) Bruno Bottega 73

3º) Pablo Caíres 40

4º) Juan Mallorquin 38

5º) Joaquim Miola 20

6º) Victor Cartieri 3

Categoria Máster

1º) Auber Miola 69

2º) Reinaldo Galli Júnior 66

3º) Sergio Paulo Broetto 49

4º) Rubson Favaretto 48

5º) Miguel Antonio Galli 46

6º) Eduardo Pimenta de Souza 37

7º) Luiz Fernando Rossafa 3

Categoria Sprinter

1º) Rafael Fernando Smaniotto 80

2º) Renato Santiago Thomazi 62

3º) Nicolas Zaparolli 59

4º) José Carlos Ruiz Ayala 55

5º) Gustavo da Silva Gimenez 38

6º) Lucas Balbuena 34

7º) Arthur Sampaio Rossafa 3

Categoria F-4

1º) Rafael Smaniotto 79

2º) Eduardo Pimenta de Souza 61

3º) Marcelo Bottega 45

4º) Gilberto Antonio Freire 44

5º) Matias Garavano 40

6º) Gustavo Maldonado 36

7º) Guilherme Zimmermann 28

8º) Gustavo Capobianco 27

9º) Miguel Antonio Galli 23

10º) Marco Gehring 15

11º) Anderson Negri 12

12º) Ademar Luan Pereira 11

13º) Luis Henrique Gollin 10

14º) José M. Flores Júnior 6

15º) Rudi Rigo Burkle 5

Categoria F-4 Iniciantes

1º) Ronaldo Peterle 53

2º) Roberto Ramos 52

3º) Adriano Sabião 46

4º) Isac Yang 40

5º) Paulo Caires Barbosa 39

6º) Rudi Rigo Burkle 34

7º) Carlos Mallorquin Júnior 33

8º) Luciano Gehring 30

9º) Wassim Nemr Fahs 27

9º) Marcio Augusto Ruiz 27

10º) Fernando Valadão Pinto 24

11º) Odair dos Santos 15

12º) Ignácio Augusto Park 8

13º) Sang Ho Kzm 3