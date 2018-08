Citadino de Kart de Foz do Iguaçu só conhecerá campeões na última etapa

O Campeonato Citadino de Kart de Foz do Iguaçu/Copa Itaipu-Itamed prosseguiu no último sábado com a realização da quarta etapa no Kartódromo Adrena Kart. A promoção e a organização foram do Automóvel Clube de Foz do Iguaçu, com supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA).

A prova foi marcada por pegas emocionantes, especial na Cadete. Depois de duas baterias em cada categoria, os vencedores foram Pedro Cabopianco na categoria Cadete; Bruno Bottega, na Escola; Rafael Smaniotto, na F-4 Graduados e na Sprinter; Isac Yang, na F-4 Iniciantes; e Miguel Galli, na categoria Máster.

Das seis categorias em disputada, apenas um mudou de líder. Roberto Ramos passa a liderar a categoria F-4 Iniciantes, com 79 pontos, três a mais do que Isac Yang, vencedor da prova de sábado. Ronaldo Peterle, que liderava até então, caiu para a terceira colocação. Nas demais categorias se mantiveram na liderança Rafael Smaniotto na Sprinter e na F-4 Gradaudos; Auber Miola, na Máster; Bernardo Miola, na Cadete; e Eric Yang, na categoria Escola.

A quinta e última etapa será disputada no dia 20 de outubro, quando serão definidos os campeões.

Resultados da 4ª etapa

Categoria Cadete

Pos. Piloto Pontos

1º) Pedro Cabopianco 25

2º) Firás Fahs 25

3º) Bernardo Miola 24

4º) Lucas Mateus 16

5º) Rudi Montoro Burkle 16

6º) Júlio Enrique Britos 14

7º) Vitor Cartieri 14

Categoria Escola

1º) Bruno Bottega 30

2º) Eric Yang 24

3º) Juan Mallorquim 20

4º) Pablo Caíres 17

5º) Luigi Gollin 17

Categoria F-4 Graduados

1º) Rafael Smaniotto 30

2º) Eduardo Pimenta 22

3º) Matias Garavano 21

4º) Guilherme Zimmermann 19

5º) Gilberto Freire 13

6º) Miguel Galli 13

7º) Luis Henrique Gollin 12

8º) Gustavo Capobianco 11

9º) Marcelo Bottega 7

Categoria F-4 Iniciantes

1º) Isac Yang 30

2º) Roberto Ramos 24

3º) Rudi Burkle 17

4º) Ronaldo Peterle 17

5º) Arthur Mallorquim 16

6º) Márcio Ruiz 13

7º) Wassim Fahs 9

8º) Ignacio Park 9

9º) Adriano Sabião 8

10º) Paulo Caíres 8

11º) Marcos Rosa 7

Categoria Máster

1º) Miguel Galli 27

2º) Rubson Favoretto 25

3º) Auber Miola 21

4º) Eduardo Pimenta 18

5º) Reinaldo Galli 9

6º) Sérgio Broetto 7

Categoria Sprinter

1º) Rafael Smaniotto 30

2º) Nicolas Zaparoli 21

3º) José Carlos Ayala 19

4º) Renato Thomazi 18

5º) Gustavo Gimennez 12

6º) Lucas Balbuena 7

Classificação após 4 etapas

Categoria Sprinter

Pos. Piloto Pontos

1º) Rafael Smaniotto 115

2º) Renato Thomazi 84

3º) Nicolas Zaparoli 83

4º) José Carlos Ayala 76

5º) Gustavo Gimennez 54

6º) Lucas Balbuena 44

Categoria Máster

1º) Auber Miola 93

2º) Reinaldo Galli 79

3º) Rubson Favoretto 77

4º) Miguel Galli 77

5º) Sérgio Broetto 59

6º) Eduardo Pimenta 58

Categorias F-4 Graduados

1º) Rafael Smaniotto 115

2º) Eduardo Pimenta 86

3º) Matias Caravano 64

4º) Gilberto Freire 60

5º) Marcelo Bottega 55

6º) Guilherme Zimmermann 50

7º) Gustavo Capobianco 41

8º) Miguel Galli 39

9º) Gustavo Maldonado 35

10º) Luís Henrique Gollin 25

11º) Marco Gehring 15

12º) Anderson Negri 12

13º) Ademar Luan Pereira 11

14º) José Flores Júnior 6

15º) Rudi Rigo Burkle 5

Categoria F-4 Iniciantes

1º) Roberto Ramos 79

2º) Isac Yang 76

3º) Ronaldo Peterle 73

4º) Adriano Sabião 57

5º) Rudi Burkle 55

6º) Arthur Mallorquim 52

7º) Paulo Caíres 50

8º) Márcio Ruiz 43

9º) Wassim Fahs 39

10º) Luciano Gehring 29

11º) Fernando Rafael Valadão 24

12º) Ignácio Park 20

13º) Odair dos Santos 15

14º) Marcos Rosa 10

15º) Wilson Kim 7

Categoria Cadete

1º) Bernardo Miola 107

2º) Firás Fahs 95

3º) Júlio Enrique Britos 72

4º) Rudi Montoro Burkle 67

5º) Pedro Cabopianco 74

6º) Akyu Myasava 45

7º) Vitor Cartieri 31

8º) Lucas Mateus 31

Categoria Escola

1º) Eric Yang 107

2º) Bruno Bottega 108

3º) Pablo Caíres 60

4º) Juan Mallorquim 61

5º) Joaquim Miola 20

6º) Luigi Gollin 20

7º) Vitor Gabriel Cartieri 3