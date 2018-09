Circo da Alegria prepara espetáculo

A história da capoeira será tema do espetáculo do Circo da Alegria da Escola Municipal Anita Garibaldi, que abre a 12ª Mostra de Circo Social, de 24 a 28 de setembro, em Toledo, paralelo ao 5º Festival Nacional de Circo.

A programação do evento será realizada no Teatro Municipal de Toledo, com apresentações dos grupos inscritos, nos períodos da manhã e da tarde, e espetáculos à noite, com acesso livre.

O espetáculo de abertura

Dividido em três blocos, o espetáculo conta a história da capoeira, desde África, e a sua vinda para o Brasil, com suas músicas, coreografias, figurinos e adereços.

O projeto tem a participação de 25 alunos e a ideia é fazer um espetáculo que encante a todos, como nas outras edições. O espetáculo está entre os mais procurados pelo público durante a Mostra. O tema começou a ser debatido no começo do ano, mas a montagem iniciou em maio e deve ser concluído em setembro, a tempo de apresentações em partes, antes da estreia, durante a Mostra.

A 12ª Mostra de Circo Social de Toledo e o 5º Festival Nacional de Circo são uma realização do Circo da Alegria, Prefeitura de Toledo, Secretaria de Educação, Escola Municipal Anita Garibaldi e Circo Ático, com o apoio das Secretarias de Assistência Social, Esportes, Segurança e Trânsito (Guarda Municipal), Cozinha Social e Câmara de Vereadores de Toledo.