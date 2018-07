Circo da Alegria abre comemorações de 60 anos de escola

A primeira escola municipal de Toledo comemorou na quarta-feira 60 anos de existência. A Escola Borges de Medeiros é tradicional na cidade e começou as comemorações de aniversário com a presença do Circo da Alegria.

Para celebrar essa data festiva, alunos e professores montaram um painel com fotos antigas para relembrar quem já passou pela escola. A escola atende 430 alunos e 40 professores nos períodos matutino e vespertino, do Pré I ao 5° ano.

No dia 31 de outubro, às 19h, no Teatro Municipal, será realizado o evento tradicional da escola com as famílias. O “Momento da Poesia” é alusivo aos 60 anos da escola. Uma professora já aposentada que faz parte do clube da poesia foi convidada para fazer um poema sobre a escola, que será declamado no dia do evento. Também terá o concurso de poesias e poemas para os alunos.

A comemoração é somente para alunos e funcionários para agradecer a presença deles na escola, já que muitos pais e avós estudaram na escola e continuam levando seus filhos e netos para seguir a tradição na educação.