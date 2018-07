Cigarros são apreendidos na BR-163

Quatro Pontes - A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na BR-163, em Quatro Pontes, 1.050 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai. Na noite de quinta-feira, os policiais estavam em fiscalização de rotina na rodovia quando abordaram um Honda City com placa de Curitibanos (SC). Na revista no veículo, constataram que o porta-malas e o banco traseiro do carro transportavam a mercadoria. O motorista, um homem de 29 anos, tem passagem pela polícia. Um passageiro, de 46 anos, também foi detido. Eles disseram que venderiam a mercadoria em Curitibanos. Os presos foram encaminhados à Polícia Federal de Cascavel.