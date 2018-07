Cigano volta ao octógono após mais de um ano sem lutar

O catarinense Júnior Cigano é o principal nome do UFC Boise, em Idaho, neste sábado, nos Estados Unidos. Após mais de um ano sem lutar oficialmente, ele volta ao octógono para enfrentar o búlgaro Blagoy Ivanov na luta principal da noite, pelos pesos pesados. Será a estreia do oponente, de 31 anos, no UFC, enquanto o brasileiro, de 34 anos, comemora uma década no Ultimate. O longo período longe de Cigano do UFC foi fruto de uma punição por conta de doping. Em sua última luta, em maio de 2017, foi nocauteado no primeiro round por Stipe Miocic. O UFC Boise início às 19h30 (de Brasília) deste sábado, com as lutas preliminares. Dentre elas a da curitibana Jennifer Maia, de 29 anos e que enfrentará a estadunidense Liz Carmouche pelo peso mosca.