Cida vem a Cascavel tratar sobre Aeroporto Regional

Cascavel - A governadora Cida Borghetti estará em Cascavel nesta sexta-feira (24) para uma reunião sobre o Aeroporto Regional do Oeste. O encontro terá a participação de técnicos da Secretaria Nacional de Aviação Civil e será na sede da Amop (Associação dos Municípios do Oeste do Paraná) a partir das 14h. “Queremos um Paraná forte para seguir em frente, para isso temos que optar pela cultura do desenvolvimento regional e o aeroporto, além de uma demanda histórica, é uma obra muita importante para todo o oeste do Paraná", disse Cida Borghetti.

Em julho, a governadora atendeu a uma das demandas mais antigas da região: desapropriou a área de 148 hectares, entre Cascavel e Tupãssi, que vai permitir a construção do aeroporto com 2,5 mil metros. Com isso, ela pôs fim a uma espera de quatro décadas.

“O aeroporto vai estimular novos negócios e oportunidades, dar conforto aos moradores do oeste. A boa infraestrutura é essencial para desenvolver e assegurar o uso de todo o potencial da região”, completou a governadora Cida Borghetti.

A projeção é de que o novo aeroporto atenda mais de 1,2 milhão de habitantes das regiões de Cascavel, Toledo, Palotina, Marechal Cândido Rondon, Foz do Iguaçu, Marechal Cândido Rondon e Guaíra. No total são 52 municípios.