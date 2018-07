Cida recebe o apoio do Pros e PMB

Cida nas convenções do Pros e PMB

O Pros e o PMB confirmaram por aclamação o apoio à candidatura de Cida Borghetti (PP) ao Governo do Estado. As convenções reuniram neste sábado (21) em Curitiba mais de 600 lideranças entre prefeitos, vice-prefeitos, vereadores de todas as regiões do Estado. A governadora Cida Borghetti agradeceu o apoio e reafirmou o compromisso de continuar o trabalho voltado aos municípios e às pessoas.



"É uma grande honra ser a primeira mulher a governar o Paraná e ter a oportunidade de trabalhar por bandeiras que sempre defendi ao longo de toda minha trajetória política: a valorização da vida, priorização das politicas publicas de prevenção na saúde, o combate à corrupção, a defesa da mulher, da primeira infancia, adolescentes e também dos nosso idosos, mas sempre com um olhar muito focado, firme e forte para uma gestão pública eficiente, que atenda os interesses da sociedade", disse.



Em 100 dias de Governo, Cida Borghetti visitou todas as regiões do Estado e garantiu mais de R$ 5 bilhões em investimentos em todas as cidades do Paraná. "Estamos com obras e ações nos 399 municípios do Estado. Investimentos que geram empregos, renda e mudam para melhor a vida dos paranaenses".



"Se queremos um Paraná melhor, precisamos de paranaenses melhores. Por isso o meu trabalho é voltado para as pessoas", acrescentou Cida.



O deputado federal e presidente do Pros, Toninho Wandscheer, afirmou que a reeleição de Cida Borghetti é a garantia da continuidade da boa gestão aliada ao cuidado das pessoas. "Hoje o Paraná é um dos poucos Estados que investe em obras e repassa recursos aos municípios. Uma gestão eficiente que cuida com carinho e cuidado a sua gente".



"Cida se identifica com o PMB, discute lado a lado a politica com homens e mulheres. Precisamos de governantes como ela, que trabalham com o coração e alma, que pensam em mudar a realidade das pessoas", afirmou o presidente do PMB, Alisson Wandscheer.



As legendas aprovaram ainda o apoio à candidatura ao Senado do deputado federal, Alex Canziani (PTB) que também participou das convenções.



Tambem participaram da convenção o deputado federal Ricardo Barros, os deputados estaduais Luiz Carlos Martins e Maria Victoria.