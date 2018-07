Cida recebe comitiva japonesa

O Governo do Paraná recebeu ontem uma comitiva de representantes do governo de Hyogo, no Japão, que está no Brasil para as comemorações dos 110 anos da imigração japonesa. O Paraná e a província de Hyogo têm 48 anos de irmandade e cooperação.

Liderada pelo vice-governador Hyogo, Kazuo Kanazawa, a comitiva foi recebida pela governadora Cida Borghetti e secretários de Estado, no Palácio Iguaçu, em Curitiba. Um almoço seguido de solenidade marcaram o início das comemorações, no Paraná, pelos 110 anos da chegada dos japoneses ao Brasil. Japoneses e a equipe do Governo do Estado também se reuniram para tratar de cooperação.

“A comunidade japonesa contribui para o desenvolvimento do nosso Estado. Os descendentes das pioneiras famílias fazem parte da vida brasileira e isso é motivo de orgulho a todos nós”, afirmou Cida Borghetti. “Uma demonstração de respeito e tolerância de povos que compartilham sua crença na paz e harmonia”, enfatizou.

“Essa visita ficará sempre em minha memória, estou muito orgulhoso em estar presente nesse momento importante para a comunidade japonesa. Desejo que esse intercâmbio continue, sempre ligado com laços de amizade e troca em diversas áreas”, afirmou o vice-governador Kazuo Kanazawa, que visita o Estado pela primeira vez.

Parceria

Além de parcerias já existentes foram discutidos futuros projetos nas áreas da ciência e tecnologia, cultura, agricultura e meio ambiente, energia e saneamento. Entre os projetos estão o programa “Paraná Fala Japonês” e iniciativas para fomentar a geração de energias renováveis.

Cida Borghetti disse que a intenção é estreitar os laços e levar os intercâmbios nas áreas de cultura, ciência e comércio a um novo patamar. “Sinto-me honrada com as parcerias já desenvolvidas e espero que possamos intensificar o nosso trabalho”, afirmou a governadora.

Relações econômicas

No encontro foi citado também as relações econômicas e industriais entre o Paraná e o Japão, com a presença de grandes empresas japonesas no Estado, entre elas, a Sumitomo, Sysmex e Harima do Brasil. A governadora citou o programa Paraná Competitivo e lembrou que desde 2011 o Estado recebeu mais de R$ 40 bilhões em investimentos industriais, com novos empreendimentos e expansão de unidades já existentes.

Hoje, a governadora irá a Maringá para recepcionar a princesa Mako do Japão, neta mais velha do imperador Akihito.