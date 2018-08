Cida, Ratinho e Arruda têm quase 7 dos 9 minutos

Curitiba - Após últimos ajustes, o Paraná tem agora dez candidatos a governador, com inclusão de Priscila Ebara, do PCO. A campanha gratuita da TV e no rádio começa dia 31 de agosto, a definição do tempo e o sorteio ocorrerão dia 24 de agosto, mas uma prévia já desenha como serão os programas.

Pelas contas prévias, a chapa da governadora Cida Borghetti (PP), do deputado estadual Ratinho Junior (PSD) e do deputado federal João Arruda (MDB) ao governo do Paraná terão maior tempo no programa eleitoral de TV e rádio, que vai de 31 de agosto a 4 de outubro. Juntos, eles terão quase 7 dos 9 minutos dedicados aos candidatos ao governo em cada programa gratuito, que será veiculado segundas, quartas e sextas-feiras.

O cálculo considera o número de deputados que cada partido da coligação tem na Câmara Federal, que representam 90% do tempo do programa. Os outros 10% são distribuídos igualitariamente.

Outros seis candidatos terão menos de 13 segundos cada um.

Tempo estimado de TV

Cida Borghetti (PP)

3 minutos e 2 segundos

Ratinho Junior (PSD)

2 minutos e 4 segundos

João Arruda (MDB)

1 minuto e 51 segundos

Doutor Rosinha (PT)

1 minuto e 11 segundos

Ogier Buchi (PSL)

11 segundos

Jorge Bernardi (Rede)

10 segundos

Professor Piva (Psol)

10 segundos

Geonísio Marinho (PRTB)

9 segundos

Professor Ivan Bernardo (PSTU)

6 segundos

Priscila Ebara (PCO)

6 segundos