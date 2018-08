Cida confirma Coronel Malucelli na vice

(Foto: Divulgação )



A governadora Cida Borghetti (PP) confirmou nesta segunda-feira, 6, a indicação do Coronel Malucelli (PMN) como vice na sua chapa de reeleição na disputa do Palácio Iguaçu em 7 de outubro. "Quero anunciar o nosso candidato a vice governador, o coronel Sergio Malucelli. Ele vai nos acompanhar nessa caminhada a favor do Paraná, nessa caminhada de cuidar das pessoas, de cuidar da saúde, da geração de oportunidades, da infraestrutura e renda", disse Cida na homenagem da Aecic (Associação das Empresas da Cidade Industrial de Curitiba) ao prefeito Rafael Greca e que reuniu mais de 300 pessoas.

"O convite feito no dia de ontem e hoje o Coronel Malucelli já está conosco desde muito cedo trabalhando nesta missão muito grande que é continuar avançando e transformando o Paraná num estado cada vez mais próspero", completou Cida Borgfhetti.

O Coronel Malucelli aceitou o convite e disse que já teve muitas conversas durante a madrugada com a governadora Cida Borghetti. "É uma decisão muito séria e responsável que envolve não só a atividade da governança do Estado, mas também de relacionamentos institucionais da qual eu represento", disse.

Malucelli disse que já desenvolve um trabalho junto ao setor de transporte e com a Polícia Militar na segurança pública.

"Vamos trabalhar não somente na área de infraestrutura. A governadora já me orientou de forma muita enfática a respeito da necessidade da segurança pública no Estado", afirmou.

"O povo do Paraná necessita e exige maiores e melhores qualificações na área de segurança. Temos uma corporação, a Polícia Militar, como a mais qualificada do País e faremos tudo que for possível para melhorá-la mais. Assim como faremos com a Policia Civil, Policia Cientifica, o Instituto de Criminalística e todos aqueles atores que participam da segurança publica. Nós teremos um contato frequente para melhorar cada vez mais a segurança do povo paranaense", completou Malucelli.