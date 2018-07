Ciclo de Palestras: Unipar Compartilhando Conhecimento abre inscrições

Acesse o site www.unipar.br e saiba mais (Foto: Assessoria )

Um dia para aprender, trocar ideias e compartilhar. A Universidade Paranaense – Unipar lança a segunda edição do projeto Compartilhando Conhecimento, que serão realizado no dia 9 de agosto, simultaneamente, em todas as Unidades. Alunos do ensino médio e graduandos da Universidade estão convidados a participar do ciclo de palestras, nos períodos da manhã e à noite.

O evento é uma parceria com o NRE (Núcleo Regional de Educação). A ideia é oferecer palestras em diversas áreas do conhecimento, para que os jovens possam descobrir coisas novas, entender a rotina de uma Universidade e aprender um pouco mais sobre a sua futura profissão. Cada aluno pode participar de até quatro palestras diferentes, nas salas de aula, laboratórios e em outros ambientes especiais de estudos da Unipar.

As inscrições já estão disponíveis e podem ser feitas no site www.unipar.br, via banner do projeto. Mais informações podem ser obtidas no setor do Prove (Programa de Valorização da Educação) ou pelo telefone (45) 3321-1300.

Confira os temas ofertados em Cascavel:

Empregabilidade: você tem?; Inovação nas Empresas; Cidades Sustentáveis; Tendência de Design de Interiores, Impressão de Órgãos 3d, Finanças Pessoais: Ajuste suas contas e ganhe dinheiro; Direitos Humanos; O Direito e a Cidadania; Cérebro Humano: a anatomia dos cem bilhões de neurônios; Primeiros Socorros: teoria e prática; A Engenharia e a Sustentabilidade; Obras Fantásticas da Engenharia; Makeup: novas tendências; Pouco investimento para uma pele saudável; Minorias Sociais, Bullyng, História e Cidadania; Narguilé e Piercing Bucal: mitos e verdades; Conversando sobre Psicologia; Orientação Profissional; Projeto de Vida e Protagonismo; Curtiu? Compartilhou? Comentou? E Agora?.