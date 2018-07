Ciclista morre em acidente em Terra Roxa

(Foto: Divulgação )

Terra Roxa - Um ciclista morreu em um acidente na PR-496 em Terra Roxa no fim da tarde de domingo. De acordo com informações da PRE (Polícia Rodoviária Estadual), que atendeu a ocorrência, Valdeci Vaceli, de 54 anos, seguia de bicicleta pela rodovia, que não tem acostamento nem ciclovia. Valdeci foi atingido por um veículo Saveiro. Ele bateu no para-brisa do carro e caiu de cabeça no chão. Mesmo de capacete, ele não resistiu aos ferimentos e morreu na hora.

Na fanpage do grupo de ciclistas MTB Terra Roxa foram postadas diversas homenagens à vítima e pedidos de uma ciclovia no local. “Aproveitando, gostaríamos de pedir às autoridades do nosso município que tenham a consciência de que precisamos de uma ciclovia nessa rodovia, não é de hoje que pedimos”.