Chuva volta e traz mais uma massa de ar polar

Cascavel - O inverno até parecia ter se despedido, com uma semana com termômetros batendo os 30ºC, mas ele continua, firme e forte. E, para provar isso, vêm aí um fim de semana chuvoso, com pancadas intensas previstas para sábado e domingo, e então é bom preparar as cobertas e as jaquetas pesadas pois as temperaturas voltam a cair. De acordo com o Simepar (Sistema Meteorológico do Paraná), a semana será de frio na região.

Para Cascavel, a previsão é de que chova 30 milímetros entre o sábado e o domingo, inclusive com possibilidade de temporal, já que a frente fria que avança pelo Sul do País traz pequenas linhas de instabilidade, com ventos fortes e trovoadas. Já com a possibilidade da chegada de uma massa de ar polar após a chuva a segunda-feira começa com mínima de 9ºC e a máxima não passa dos 15ºC em Cascavel. De terça a quinta-feira as mínimas previstas são ainda menores, ficando entre 6 e 8ºC. Já as máximas devem variar entre os 17 e 21ºC. Na sexta-feira volta a esquentar com mínima de 11ºC e máxima de 24ºC.

Na fronteira também chove no fim de semana. Foz do Iguaçu deve registrar pouco mais de 50 milímetros entre o sábado e o domingo, também com risco de temporal. A segunda-feira começa com mínima de 12ºC e máxima de 19ºC. Entre terça e quinta-feira o frio fica mais intenso com as mínimas variando de 7 a 10ºC e as máximas não passam dos 25ºC.

Já em Palotina chove menos não chegando a 30 milímetros no sábado e domingo e as temperaturas mínimas durante a semana devem variar entre os 7 e 10ºC, e as máximas não superam os 24ºC.

Em toda a região as temperaturas devem voltar a subir apenas na sexta-feira. O Simepar alerta que nos dias com temperaturas mais baixas não está descartada a possibilidade de geadas isoladas, principalmente em locais onde o solo é mais baixo.