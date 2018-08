Chuva recupera perdas e traz alívio para os triticultores

Chuva foi extremamente benéfica para as lavouras de trigo da região que prometem produtividade de 3,1 mil quilos por hectare (Foto: Aílton Santos)

Toledo - Os produtores que cultivaram 195,6 mil hectares com trigo na atual safra de inverno nos Núcleos Regionais da Seab (Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento) de Toledo e de Cascavel, uma das maiores áreas dos últimos anos para o oeste e que comparada a do ano passado teve incremento de 73%, e que estavam preocupados com a estiagem que já durava mais de um mês, a notícia é animadora. Os 30 milímetros de chuva mansa que caíram, em média, sobre a região desde a noite de quinta até a tarde de ontem e a promessa de mais precipitação para os próximos dias aliviam os danos e recuperam perdas.

Segundo o agrônomo do Deral (Departamento de Economia Rural) da Seab/Paraná Hugo Godinho, a chuva de ontem foi suficiente para metade das lavouras que estão em desenvolvimento vegetativo. “Para as que estão em floração, frutificação e enchimento dos grãos, que correspondem a outra metade das plantações, é preciso mais água”, avalia ao destacar que as próximas precipitações serão muito bem-vindas.

Desta forma, as estimativas de produção e de produtividade para o oeste permanecem as mesmas do início do ciclo. A produtividade média esperada é de 3,1 mil quilos por hectare o que renderá uma produção regional de 608 mil toneladas.

E neste caso não se pode esquecer, por exemplo, do bom momento vivido no tocante preço.

A saca do cereal possui uma das melhores valorizações dos últimos dois anos. Ontem ele estava cotado a R$ 50, mas não há produto no mercado interno. Na prática o que o produtor quer mesmo ver é se estes valores se manterão no momento da colheita, que se inicia em 20 dias. “Ainda não temos como avaliar a qualidade do trigo no Paraná nesta safra, é cedo para isso, mas não temos trigo disponível no mercado interno agora. A colheita inicia nos últimos dias deste mês, inclusive no oeste onde estão algumas das lavouras mais adiantadas do estado”, completa o agrônomo.

Se a colheita regional for mantida em 608 mil toneladas e os preços se equilibrarem nos patamares atuais, a safra regional poderá render aos produtores do oeste mais de R$ 540 milhões.

A colheita na região segue do fim deste mês e deverá encerrar no início de outubro ainda com tempo hábil para o cultivo da soja na safra de verão 2018/2019.

Previsão do tempo

Segundo o Simepar (Sistema Meteorológico do Paraná) pode chover mais dez milímetros na segunda-feira. Há áreas de instabilidade neste fim de semana, mas não há chuva generalizada para hoje e amanhã. Na quarta-feira há 40% de possibilidade de mais dez milímetros. Na quinta a temperatura mínima pode cair para 9ºC e há risco de precipitação naquele dia. O tempo firma na sexta-feira quando os termômetros prometem variar de 8ºC a 21ºC. Após isso eles seguem em elevação e sem risco de chuva na semana seguinte. A previsão alerta para a possibilidade de os termômetros baterem a casa dos 28ºC a partir de domingo da próxima semana e se manter assim por pelo menos uma semana.