Chuva pode “reaparecer” fim de semana

(Foto: Aílton Santos )

Santa Helena - Após um mês sem chuva expressiva e com a umidade relativa do ar na casa dos 30%, a promessa é de que a precipitação volte com força, mas só no fim de semana. Isso significa que o mês de julho se encerra hoje com apenas 1,4 milímetro de precipitação acumulada, enquanto a média histórica é de 85 mm para o mês. Assim, julho se mantém como o menos chuvoso desde o início da série histórica de levantamentos do Simepar, em 20 anos.

Os únicos registros de precipitação neste mês foram de um milímetro no dia 26 e 0,4 mm no dia 9. A última chuva expressiva a cair sobre o oeste foi no dia 26 de junho, com 26,8 milímetros.

Mas antes de a chuva voltar há o avanço de uma massa de ar frio sobre a Região Sul, que começou a atuar ainda ontem e hoje os termômetros despencam com previsão de 6ºC e a máxima não deve ser superior aos 14ºC, em alguns municípios como Cascavel, Toledo, Palotina e Santa Helena. Aliás, ontem, em Santa Helena, foi registrada uma das menores temperaturas do Estado, 4ºC ao amanhecer.

Amanhã essas condições se repetem, mas a variação meteorológica será de 7ºC a 20ºC. A partir disso os termômetros entram em ligeira elevação, mais uma vez.

Segundo o meteorologista do Simepar Tarcisio Valentino, com a elevação nas temperaturas deve avançar uma área de instabilidade com ação sobre o Paraguai e o Mato Grosso do Sul que traz chuva para parte do Paraná. Ela pode chegar com força no oeste na sexta-feira. São esperados, em média, de 35 a 40 milímetros de precipitação.

No sábado o tempo permanece instável, mas sem registros de grandes volumes de água. No domingo há previsão de mais 15 milímetros, em média. Não há previsão de novas quedas bruscas nas temperaturas nos próximos 15 dias.