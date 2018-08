Choro de gratidão

Imagine ter seu carro roubado. Além do susto, a frustração de perder um bem que lhe custou muito suor. Agora imagine recuperar o carro furtado. Pois a situação levou Ivonei de Andrade a uma emoção tão grande que ele não conseguiu conter as lágrimas ao saber que a polícia havia recuperado seu Gol.

A cena emocionou a todos que a assistiam e a polícia filmou. O homem abraça os policiais e confessa que tinha fé de que seu carro seria encontrado. As imagens podem ser conferida no canal do Youtube do Jornal Hoje News no endereço https://bit.ly/2Ll9lOB.

O Gol foi recuperado na manhã de ontem, na BR-277, perto do Contorno Oeste, em Cascavel. Ele havia sido abandonado às margens da rodovia, bastante danificado, indicando uma batida.

O automóvel foi furtado na noite de terça-feira perto da Acesc (Administração de Cemitérios e Serviços Funerários de Cascavel), enquanto Ivonei estava em um velório. O dono registrou boletim de ocorrência.

“Ele foi a esse velório mas não ficou nem 30 minutos. Quando saiu, o veículo não estava mais onde ele havia deixado”, conta a filha de Ivonei, Andressa Andrade, que horas antes de o carro ser recuperado pediu ajuda para a reportagem do Jornal Hoje News para ajudar a encontrar o carro.

Ivonei é pedreiro e suas ferramentas estavam no carro, mas foram levadas pelos ladrões. Prejuízo de R$ 2 mil, além do conserto agora do automóvel batido. Os ladrões levaram também uma cadeirinha de transporte de criança e os óculos de grau do dono do veículo. Uma chave mixa, provavelmente usada para arrombar o carro, foi encontrada dentro do Gol.

“Além do prejuízo, tem a parte da dor de cabeça. Precisamos pedir um carro emprestado para resolver essas questões, eu tenho um filho pequeno e isso dificulta muito. Todas as ferramentas de trabalho do meu pai estavam lá”, lamenta Andressa.