Chega a hora das definições no Metropolitano de Cascavel

A dupla Edson Massaro/Thiago Klein ocupa a vice-liderança da categoria Marcas A (Foto: Cleocinei Zonta)

O Campeonato Metropolitano de Marcas de Cascavel abre a sua fase decisiva neste fim de semana, com uma rodada dupla. Sábado será disputada a quarta etapa da temporada e no domingo a quinta.

A competição vive momentos de definições. Na categoria marcas A, o catarinense Marcel Sedano venceu a três etapas já disputadas e lidera o campeonato, com 131 pontos. Como há a obrigatoriedade de três descartes, neste fim de semana ele já passa a desprezar resultados. Por enquanto ele joga fora 15 pontos do segundo lugar na primeira bateria da segunda etapa, disputada no dia 8 de abril. A dupla Edson Massa/Thiago Klein, vice-líder, tem um abandono na terceira etapa, disputada no dia 20 de maio. Qualquer posição melhor do que o quarto lugar será pontos bons para eles.

Classificação da categoria Marcas A

Pos. Piloto Pontos

1º) Marcel Sedano 131

2º) Edson Massaro/Thiago Klein 72

3º) Marcelo Beux 54

4º) Paulo Bento 41

5º) Odair dos Santos 33

6º) Caíto Carvalho 28

6º) Gabriel Correa 28

7º) Edoli Caus Júnior 27

8º) Paulo Pizzoni/Leandro Zandoná 4

9º) Israel Favarin/Edgar Favarin 3