Chefe do PCC preso ficará em Catanduvas

Foz do Iguaçu - Considerado o número 2 no comando do PCC (Primeiro Comando da Capital) no Brasil, Eduardo Aparecido de Almeida, conhecido como Piska, foi preso na quarta-feira em Assunção, no Paraguai.

Foi durante uma operação realizada pela Secretaria Nacional Antidrogas daquele país. Contra ele há pelo menos seis mandados de prisão em aberto.

Ontem à tarde, Eduardo chegou à base da Polícia Federal em Foz do Iguaçu e a informação era de que ele seria transferido a qualquer momento para o presídio de segurança máxima de Catanduvas.

Por questão de segurança e devido ao risco de resgate, a polícia não informou quando ele seria escoltado.