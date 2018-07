Chapa de Cida inclui quase metade da bancada do Paraná

Curitiba - Dois pré-candidatos ao governo do Paraná fazem convenção neste sábado. E tudo indica que deixarão as atas em aberto, pois as negociações continuam. O prazo final das convenções é 5 de agosto, mas o registro na Justiça Eleitoral vai até dia 15 de agosto. A continuar no ritmo que está, muitas definições podem acontecer nos acréscimos do segundo tempo.

Por enquanto, o grupo da governadora Cida Borghetti (PP) é quem costurou a maior aliança. Se confirmado o quadro atual, Cida é quem tem mais apoios dentro da bancada paranaense na Câmara dos Deputados, formada por um total de 30 parlamentares. Quase metade (13 políticos) está filiada a siglas que integram a virtual chapa da pepista, e, ao menos em tese, deve engrossar a campanha eleitoral dela. Em seguida, a vantagem é do pré-candidato ao governo do Paraná pelo PSD, deputado estadual Ratinho Júnior, que tem o apoio de nove deputados federais.

O pré-candidato ao governo do Paraná pelo PDT, o ex-senador Osmar Dias, tem cinco políticos da bancada ao seu lado, se o casamento com o MDB for confirmado, novela que ninguém sabe os próximos capítulos, especialmente os protagonistas.

Já o pré-candidato ao Executivo pelo PT, o ex-deputado federal Dr. Rosinha, tem apenas dois aliados na atual bancada: os petistas Ênio Verri e Zeca Dirceu.

O único deputado federal que ainda não sabe para onde vai é Rubens Bueno, do PPS. A legenda já desistiu da candidatura própria, mas ainda não definiu quem vai apoiar no pleito de outubro.

Deputados federais que integram a virtual chapa de Cida Borghetti (PP, PSDB, DEM, PTB, PSB, PROS, PMN):

Alex Canziani (PTB)

Alfredo Kaefer (PP)

Aliel Machado (PSB)

Dilceu Sperafico (PP)

Leopoldo Meyer (PSB)

Luciano Ducci (PSB)

Luiz Carlos Hauly (PSDB)

Nelson Meurer (PP)

Osmar Bertoldi (DEM)

Osmar Serraglio (PP)

Ricardo Barros (PP)

Valdir Rossoni (PSDB)

Toninho Wandscheer (PROS)

Deputados federais que integram a virtual chapa de Ratinho Júnior (PSD, PSC, PR, PV, PRB, PHS, AVANTE, PSL):

Christiane Yared (PR)

Delegado Francischini (PSL)

Edmar Arruda (PSD)

Evandro Roman (PSD)

Giacobo (PR)

Leandre (PV)

Luiz Nishimori (PR)

Sandro Alex (PSD)

Takayama (PSC)

Deputados federais que integram a virtual chapa de Osmar Dias (PDT, SD, MDB, PODE):

Assis do Couto (PDT)

Diego Garcia (PODE)

Frangão (MDB)

João Arruda (MDB)

Sérgio Souza (MDB)