Cettrans: Educar no trânsito, hoje, para preservar vidas no futuro

A Cettrans (Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito) possui um tripé no que diz respeito ao trânsito, são eles, fiscalização, engenharia e educação, que realizam um trabalho conjunto, visando segurança, sinalização, transporte e conscientização da população cascavelense e de municípios vizinhos que vêm para a cidade.

A educação no trânsito é um assunto que deve ser discutido em todos os ambientes da sociedade. Pois na maioria do tempo, todos fazem parte do fluxo, ora como pedestres, ora como condutores de veículos, mas sempre fazem parte deste contexto. Além do mais, é preciso dar a devida atenção a todas as faixas etárias, o que deve começar pela formação das crianças, que são o futuro. Ao aprenderem a forma correta de agir no trânsito, a probabilidade é que sejam condutores ou pedestres conscientes.

Por isso o trabalho realizado pelo Setor de Educação da Cettrans é de suma importância e apresenta números expressivos. Com suas ações educativas, que abrangem todas as idades, o projeto vem surtindo efeito, pois aos poucos vai mudando a mentalidade das pessoas. “Observamos que o trabalho tem surtido resultados positivos devido aos índices de acidentes terem caído”, afirma o agente de Trânsito, Clayton Palhares.

Comparando os sete primeiros meses deste ano, com o mesmo período de 2017, é possível verificar uma redução de 16,67% no número de óbitos, 7,30% no número de pessoas feridas e 6,63% menos acidentes registrados no perímetro urbano de Cascavel. Redução essa que se deve as atividades desenvolvidas pelos três setores da Companhia, compondo um tripé, que são diretrizes básicas que alicerçam o trânsito, por meio de ações e atividades que devem ser desenvolvidas, para existir segurança, respeito e cumprimento às leis vigentes no CTB (Código de Trânsito Brasileiro). Sendo eles: Engenharia; Esforço legal (legislação, justiça e policiamento) e Educação.

A engenharia é responsável pelo conjunto de estudos, projetos e serviços referentes à sinalização de trânsito, com o objetivo de disciplinar o uso e proporcionar as condições seguras adequadas de utilização das vias públicas.

O esforço legal fica a cargo da fiscalização de trânsito, que é realizada pelos agentes da Companhia. No qual suas funções vão muito além de operar e fiscalizar as vias e o tráfego, eles também desempenham o papel de educador, por meio das ações educativas, quando acompanham, orientam e conscientizam os condutores e pedestres que transitam diariamente pelas ruas.

E a educação trabalha em cumprimento ao que estabelece o CTB, disponibilizando suporte pedagógico às escolas e instituições que demonstram interesse em melhorar a qualidade de vida no trânsito. Pois, a educação é o instrumento capaz de formar cidadãos mais conscientes e preparados.

Além disso, é possível relembrar que a Cettrans foi instituída como Órgão Municipal de Trânsito, com o objetivo de cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito sob sua circunscrição, com a publicação da Lei Municipal 3.261/01, de 04/07/2001 e busca por meio de todas as suas ações e atividades, cumprir este papel.