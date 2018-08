Centro passará por censo

O projeto de revitalização da área central de Cascavel dá mais um importante passo. Após reuniões e pesquisa, foi constatada a necessidade de um levantamento censitário das empresas que estão instaladas no espaço central conhecido como quadrilátero - entre as Ruas Paraná e Rio Grande do Sul (eixo norte sul) e Barão do Cerro Azul e Sete de Setembro (eixo leste oeste).

O resultado do censo deve dar subsídios para as próximas ações que serão adotadas para a melhoria do espaço.

O censo foi sugerido após a apresentação da avaliação do Radar de Ambiente, que pontuou 19 itens relacionados a infraestrutura, mobilidade, meio ambiente, limpeza, entre outros, naquele espaço, com as cerca de 600 empresas instaladas no perímetro central, que engloba pelo menos 10 mil pessoas entre moradores, empresários e trabalhadores diariamente. A comunidade deu nota 6,42 ao espaço, que está passando por uma ampla transformação.

“Nossa área central se traduz num grande shopping aberto, que atrai pessoas de todas as regiões da cidade e da região, e precisa estar bem cuidado. Já avançamos em questões de segurança e estamos preocupados com as questões sanitárias e de acessibilidade, as quais estamos fazendo as adaptações necessárias", disse o prefeito Leonaldo Paranhos.

O que é

O projeto de revitalização da área central é amplo e envolve a prefeitura, a Fecomércio PR e o Sebrae/PR que, juntos, visam implementar novas práticas comerciais para atrair consumidores e tornar o local um excelente espaço de compra e lazer para os moradores e visitantes da cidade.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, João Alberto Soares de Andrade, a Governança - composta por representantes de todas as entidades representativas do comércio - tem a missão de articular e viabilizar ações que potencializem o projeto, otimizando o espaço para a promoção de bem-estar, geração de negócios e resultados futuros.

Antiga rodoviária

A Governança já definiu o questionário que será aplicado por meio do Censo Empresarial e as estratégias. O prefeito Leonaldo Paranhos fez questão de participar da reunião e pediu que um estudo mais amplo envolva também a área da antiga rodoviária. O objetivo é embasar as ações para essas áreas centrais, para o melhor desenvolvimento desses espaços.