Centro logístico para produtos frigoríficos

Maripá - Empresários se reuniram com o prefeito Anderson Bento Maria nesta semana para apresentar um novo empreendimento que será implantado em Maripá. Trata-se de um centro logístico para armazenagem de produtos frigoríficos que poderá gerar até 40 empregos diretos. A reunião envolveu secretários e servidores do Executivo, vereadores, membros do Codem (Conselho Municipal de Desenvolvimento de Maripá) e da Acima (Associação Comercial e Industrial de Maripá).

O investimento contempla R$ 21 milhões na primeira etapa e está previsto para iniciar as atividades em abril de 2019.

O centro terá capacidade para estocar 5.520 posições de pallets em espaço refrigerado, totalizando 6.625 toneladas de produtos congelados.

De acordo com o sócio Andrei Maroso, o empreendimento ainda conta com a possibilidade de ampliações: “Muitas cooperativas e empresas da região enfrentam dificuldade pela falta de um centro de armazenagem no Estado para estocar seus produtos, fazendo com que tenham que transportá-los até São Paulo, por exemplo. Isso aumenta significativamente o custo de distribuição e a ideia é suprir esse gargalo de logística”, ressalta.

Serão aproximadamente 3.700 metros quadrados nos espaços de estocagem e 4.675 metros quadrados de área total.

O sócio Marcos Frazão destaca que Maripá fica em um ponto estratégico na região: “Entre os fatores que nos fizeram escolher Maripá para esse investimento foi o interesse demonstrado pela gestão pública desde o primeiro momento; por estar bem localizado logisticamente sendo caminho para o porto; e, além disso, conseguimos uma área com valor significativamente menor que em outros municípios e próxima à rodovia”.

O terceiro sócio é o empresário Antonio Lorenzetti.

O projeto conta ainda com princípios de sustentabilidade, utilizando-se da coleta de água da chuva para uso em lavagem de veículos e pavimentação e rega de jardins.