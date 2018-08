Centro FAG e Consamu firmam Termo de Cooperação

O Centro Universitário FAG e o Consamu (Consórcio Intermunicipal Samu Oeste) deram início a uma parceria que vinha sendo construída há meses. As duas Instituições firmaram um Termo de Cooperação Acadêmica, Científica, Técnica e Tecnológica, estabelecendo normas para a realização de estágios, internatos e projetos de extensão universitária. A parceria abrange todos os cursos do Centro FAG, e o primeiro campo de Estágio aberto será para o curso de Medicina.

Participaram da assinatura o Reitor, Assis Gurgacz; a Pró-reitora Administrativa, Jaqueline Gurgacz Ferreira; o Pró-reitor Acadêmico, Afonso Cavalheiro Neto; O Vice-reitor, Sérgio De Angelis; o Presidente do Consamu e Prefeito de Palotina, Jucenir Leandro Stentzler; o Diretor Geral do Consórcio, José Peixoto da Silva Neto; o Diretor Técnico e professor do curso de Medicina, Rodrigo Nicácio; o Coordenador de Medicina, Rui Almeida; o Coordenador Adjunto do curso, José Ricardo Paintner; o Assessor Jurídico da FAG, Charles Lustosa; do Presidente do Centro Acadêmico de Medicina, Renan Moreira; da Coordenadora dos Estágios do Centro Acadêmico, Adriana Fernandes; além de servidores do Consórcio - alguns egressos do Centro FAG.

Em contrapartida à abertura de campos de estágio, o Centro FAG disponibilizará o espaço físico para a realização de treinamentos, eventos e palestras por parte do Consamu. Além disso, serão concedidos descontos a funcionários e seus descentes de primeiro grau nos cursos oferecidos pela Instituição. "Essa parceria é um marco. Houve a aprovação em nossa assembleia com os 43 prefeitos que compõem o Consórcio. Vemos com muita felicidade a parceria com uma instituição do porte da FAG", comenta o Presidente do Consamu.

O departamento jurídico já encaminhou a solicitação para que o curso de Medicina inicie a parceria neste semestre no Estágio em Urgência e Emergência. "Com grande alegria celebramos esse convênio. Nós vamos receber os alunos na regulação, nas nossas viaturas, principalmente as avançadas, para que vivenciem na prática o dia a dia, tripulando tanto a regulação quanto a intervenção. Podemos despertar nesses futuros profissionais esse interesse por esse tipo de atendimento. Sem dúvidas, tanto para o Consamu quanto para a FAG, o Convênio é um grande divisor de águas", reforça o médico, Rodrigo Nicácio.

O Estágio está restrito aos alunos do último ano do curso, que já estão no período Internato. A possibilidade é aplaudida pelos alunos. "Será muito interessante e muito proveitoso. O projeto foi liderado pelo Centro Acadêmico e estamos muito felizes em conseguir hoje a assinatura", comemora a acadêmica, Adriana Fernandes, que está no 5º ano do curso, ansiosa para chegar sua vez de participar do Estágio.

O Consamu foi criado em 2012, com objetivo de unir forças para a efetivação da prestação de atendimentos de urgência em saúde, de forma a reduzir os custos aos municípios. Atualmente, reúne 43 municípios, que pertencem à 10ª e à 20ª Regionais de Saúde, o que significa uma população de quase 1 milhão de pessoas. O Consórcio acumula, nesses cerca de seis anos de funcionamento, mais de 300 mil atendimentos, tendo uma média de 6500 ocorrências socorridas por mês. Os acadêmicos irão trabalhar em duplas, em um Estágio de 60 horas, de segunda a sexta, das 07 às 19h.

Depois de iniciado o Estágio com o curso de Medicina, serão abertas solicitações para a participação de outros cursos. "É uma cooperação que possibilita uma formação ainda melhor para os nossos alunos. Já temos o convênio com o Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) de 36 horas e agora esta é mais uma conquista. Isso é excelente para as duas Instituições", expõe o Coordenador de Medicina. "Será um ganho imenso para a formação dos nossos alunos. Além disso, será um grande prazer abrir nossa casa e disponibilizar nossa estrutura para as atividades do Consórcio", complementa a Pró-reitora Administrativa. "O grande objetivo da FAG é esse: viabilizar o melhor para os nossos alunos e também possibilitar a melhoria para as Instituições parceiras. Já temos convênios com mais de 100 municípios na área da saúde. Tenho certeza que este também dará certo", encerra o Reitor.