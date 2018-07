Centrão terá espaço na coordenação da campanha

São Paulo - O pré-candidato do PSDB à Presidência da República, Geraldo Alckmin, afirmou nessa terça-feira (24) que a campanha tucana vai abrir espaço para os partidos do Centrão não apenas na vice, mas também na coordenação de campanha e na elaboração do programa de governo.

Alckmin disse que o ex-governador de Goiás Marconi Perillo continua na coordenação de campanha, mas que ela será feita de forma colegiada. "Outros partidos vão participar do conselho político, do programa de governo, das propostas, na campanha, do governo".

Como mostrou o Estadão/Broadcast, a reivindicação de maior espaço na campanha é uma das demandas do bloco partidário, formado por DEM, PP, PR, Solidariedade e PRB. Um dos pedidos é trocar Perillo da coordenação de campanha. Ele é o principal adversário do senador Ronaldo Caiado (DEM) em Goiás.

Inquérito

No evento, Alckmin afirmou que ainda não foi notificado sobre o pedido de depoimento feito pelo Ministério Público do Estado no inquérito civil que investiga R$ 10,3 milhões da Odebrecht nas campanhas de 2010 e 2014. O inquérito, que corre sob sigilo de Justiça, foi aberto com base nas delações da Odebrecht no âmbito da Operação Lava Jato. A data foi marcada para o próximo dia 15, último dia de inscrição das chapas na Justiça eleitoral.