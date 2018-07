Celebrador da vida

(Foto: Arquivo de família )

Luiz Ozorio Flores Barroso Nasceu: 17/10/1956 Morreu: 18/07/2018

“Ele tinha voz de radialista que abria a minha porta de manhã cantando “Acorda, Maria Bonita...”, diz a jornalista Maiara Bastianello sobre o pai, Luiz Ozorio Flores Barroso.

Aliás, não falta inspiração a ela e palavras para descrever aquele a quem considera o seu herói. “Tudo o que você ouvir desse cara não é mentira ou exagero”, salienta.

Luiz Ozorio Flores Barroso nasceu em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ele se casou com Maria Helena Bastianello Barroso em Dilermando de Aguiar, também no Rio Grande do Sul, e teve dois filhos, Maiara e Marcus.

Engenheiro agrônomo e matemático, atuou como professor na rede estadual de ensino de Cascavel.

Um homem de valores, inteligente e que deixou muitos ensinamentos. “Tive 33 anos pra viver ao lado de um dos homens mais extraordinários que conheci. Junto com a minha guerreira, foi ele que me ensinou meus valores. É como aprender física com Einstein”, compara a filha Maiara.

Generosidade

Além do amor da família, Luiz conquistou o carinho de muitas pessoas que o conheceram, pela alegria de viver, generosidade e bondade. “Adorava comemorar aniversários, fazer churrasco com amigos, aliás, fazia o melhor churrasco”, lembra a filha.

Momentos inesquecíveis

Momentos em sua companhia, mesmo que rápidos, ficarão como boas lembranças. “Nossa convivência foi pouca, breve, rápida, mas o senhor conquistou o coração de todos nós”, diz a equipe da clínica veterinária onde ele levava o gato de estimação.

“Era sempre uma pessoa alegre e de coração generoso. Lembro dele na época em que fazíamos faculdade”, comenta o jornalista Sidney Trindade que se formou junto com Maiara.

Há pouco mais de um ano, a vida de Luiz havia ganhado outro sentido e ele enfrentava a difícil batalha contra o câncer. No dia 18 de julho ele faleceu aos 61 anos.

Familiares e amigos se despediram com muitas flores e carinho no velório na capela mortuária B da Acesc e o corpo do engenheiro foi encaminhado a Francisco Beltrão e cremado.

Ele deixa a esposa Maria Helena Bastianello Barroso e os dois filhos.