CBA e FPrA vistoriam obras do mais novo kartódromo do Paraná

A CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) e a FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo) vistoriaram quarta-feira as obras do Kartódromo de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. A previsão de conclusão das obras é para outubro de 2019.

A vistoria foi feita por Pedro Sereno, presidente da CNK (Comissão Nacional de Kart), órgão da CBA; e por Rubens Gatti, presidente da FPrA. Também acompanharam os trabalhos Fernando Túlio, da Araucária Motors Sports; e Alexandre Lagana, da CPK (Comissão Paranaense de Kart (APK), órgão ligado à FPrA.

Os dirigentes puderam verificar que o cronograma de obras está bem adiantado. O complexo terá pista com 1.200 metros, com oito de largura, e 12 opções de traçados; 200 boxes e parque fechado com 1.000 metros quadrados.

A primeira fase da obra ficará pronta em novembro, com a pista principal, 100 boxes, pista de kart indoor, parque fechado e iluminação para competições à noite.

A segunda fase, com previsão para entrega em fevereiro de 2019, compreenderá praça de alimentação, com lanchonetes e restaurantes; mais 100 boxes; torre de cronometragem; sala de imprensa; lojas e centro de treinamento.

A terceira fase tem previsão de entrega para junho de 2019, com pista de aeromodelismo e pista infanto-juvenil.

A quarta e última fase tem previsão de conclusão para outubro de 2019, com pista de automodelismo, pista indoor para 6 HPs e restaurante na área do parque fechado.

Rubens Gatti, presidente da FPrA, destaca que o kartódromo de Araucária ficará em uma região muito bonita, o projeto é muito interessante e se enquadrará como um dos melhores kartódromos do Brasil. “É um projeto arrojado que irá fazer com que o kartismo do Brasil e do Brasil cresça muito nos próximos anos”, declara Rubens Gatti, presidente da FPrA.

Projeto inovador

Por sua vez, Pedro Sereno frisa que o projeto é muito interessante, tem uma inovação que é uma trincheira com uma passagem por baixo e inovaram ainda mais com duas passagens por cima, sobre o viaduto. A pisa é bem seletiva, o projeto de parque fechado também é inovador, com a parte de boxes feita em paddocks, com ruas, como é hoje na Europa.

“Gostei muito, vamos precisar dar alguma ajustada em áreas de escapes e colocar o viaduto dentro das normas de segurança que a FIA [Federação Internacional de Automobilismo] exige. Não é nada complicado. Será um kartódromo revolucionário, próximo a Curitiba, que irá agradar muito aos kartistas de todo o Brasil”, diz Pedro Sereno, presidente da CNK.

Rio Negro

Também na quarta-feira, a FPrA vistoriou a obras de recape asfáltico e alargamento do Kartódromo de Rio Negro, a 114 quilômetros de Curitiba. Participaram da vistoria Rubens Gatti, Alexandre Lagana e Carlos Reynaud, assessor jurídico do Kart Clube de Rio Negro.

Rubens Gatti informa que toda a pista está sendo recapeada e alargada para oito metros. Deve ficar a pista mais rápida do Paraná. “Será mais uma opção de kartódromo no Paraná”, acentua Gatti.