Casos de dengue aumentam 73% na região

Foz do Iguaçu - O período epidemiológico 2017/2018 que se iniciou em 1º de agosto do ano passado chegou ao fim ontem com o último boletim da dengue para o período.

Conforme o esperado, os casos de dengue tiveram aumento expressivo na região de 73%. No período de agosto de 2016 a julho de 2017 as três Regionais da Saúde da região (9ª de Foz do Iguaçu, 10ª de Cascavel e a 20ª de Toledo) haviam registrado 191 casos da doença. No mesmo período correspondente ao ciclo seguinte encerrado ontem, foram 341.

A líder nas regionais em diagnósticos positivos foi Foz do Iguaçu, com 170 casos autóctones e 18 importados, contabilizando 188 registros.

Também foram dessa regional os únicos registros de óbitos durante o período. Foram duas mortes cuja causa foi ligada à dengue, as únicas no Paraná.

Na Regional de Cascavel foram 86 casos autóctones e sete importados, enquanto em Toledo foram 55 autóctones e três importados.

Em todo o Paraná também houve registro de aumento nas confirmações de dengue. No ciclo que se encerra foram 998 exames positivos, contra 870, no período anterior, elevação de 14%. No ciclo 2016/2017 não haviam sido registradas mortes em decorrência da dengue no estado.