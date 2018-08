Cascavelenses se garantem na fase nacional

Após conquistar o primeiro lugar nas fases municipal, regional e macrorregional da 65ª edição dos Jogos Escolares do Paraná, a equipe do Colégio Cristo Rei, que completa 10 anos sob a batuta do técnico Pedro de Almeida Souza Filho, sagrou-se campeã, ontem, da fase final da categoria A (15 a 17 anos) dos Jogos, em Campo Mourão. Com isso, garantiu vaga para os Jogos Escolares da Juventude, fase nacional da competição escolar, que será de 12 a 16 de setembro em Natal (RN).