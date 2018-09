Cascavelenses se destacam no Brasileiro de Canoagem

Cascavel – Principal competição do calendário nacional da modalidade, o Campeonato Brasileiro de Canoagem e Paracanoagem Velocidade teve início quinta-feira e prosseguirá até amanhã em Curitiba, no Parque Náutico do Iguaçu. Terceiro colocado geral na Copa Brasil realizada no mês de abril também na capital paranaense, o CRC (Clube de Regatas Cascavel) já obtém posições de destaque no Brasileiro.

Atleta olímpico do clube, Vagner Souta Jr venceu o K1-1000m, prova olímpica, e confirmou o porquê foi um dos representantes do País no Campeonato Mundial, encerrado no último fim de semana em Portugal. Vagner também venceu a prova do K2-1000m, ontem, em parceria com o companheiro de equipe Vitor Hugo Voigt.

Também canoísta olímpica do CRC, Ana Paula Vergutz, que foi top-20 no Mundial na semana passada, também faturou a medalha de ouro no K-1000m nessa sexta-feira.

Já a nova geração cascavelense mostrou que está no caminho dos ídolos. Luana Kamiya Marinho, de 15 anos, mostrou evolução e venceu o K1-1000m Cadete logo em sua primeira participação na competição. Já Marco Antonio Voigt foi medalha de prata no naipe masculino do K1-1000m Cadete, enquanto Felipe Folador foi vice-campeão no K1-1000m Infantil. Ademais, todos os novatos disputaram a final em suas provas.