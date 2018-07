Cascavelenses no Estadual de BCR

Pouco mais de dois meses depois de deixar a cidade de Maringá com duas derrotas e uma vitória em três jogos, em maio, na etapa que marcou a estreia do Apac (Associação dos Paratletas de Cascavel) na Divisão A do Campeonato Paranaense de HCR (Handebol em Cadeira de Rodas), o time cascavelense chega a Foz do Iguaçu para importantes compromissos pela 2ª rodada do Estadual, neste fim de semana.

Destaque para o jogo de estreia na terra das Cataratas, às 14h30 deste sábado contra o Tubarões/Ponta Grossa. Será uma reedição da decisão do título da Divisão B de 2017, vencida pela Apac/Cascavel. No domingo, às 10h, o time cascavelense medirá forças com o ADAPP/Pinhais, vice-líder invicto da competição. Todos os jogos serão no Caic do Morumbi.

Os atletas cascavelenses estão acompanhados pelos orientadores técnicos Rodrigo Zini e Victor Emanuel Abrozino em Foz do Iguaçu. Eles buscam embalar no Paranaense para receber a 3ª etapa, em setembro.

Além de Cascavel, participam desta etapa equipes de Castro, Guarapuava, Maringá, Pinhais, Ponta Grossa e Umuarama, além de Foz do Iguaçu.