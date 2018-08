Cascavelenses na seleção

Três atletas de Cascavel estão na lista do técnico Cleiton Monteiro, da seleção brasileira de Futsal Down. A convocação foi feita na segunda-feira (6) para dois jogos preparativos para o Mundial de 2019.

De Cascavel, foram convocados o goleiro Marcelo da Silva e os alas Magno Tomé e Maycon Ribeiro. Um dos atletas é aluno da Apae e os outros dois integram projetos da Secretaria de Esportes.

No total, foram dez atletas escolhidos por Monteiro.

O primeiro compromisso será no dia 26 de agosto, na cidade de Ribeirão Preto (SP), contra a equipe do Egydio Pedreschi, que ficou em terceiro lugar na Copa do Brasil em 2017. Já o segundo jogo será no dia 21 de setembro, em Piracicaba (SP). Lá, a seleção joga contra a equipe do Aril Limeira.

“Para a cidade de Cascavel isso é fantástico e um prazer ter um aluno representando as cores do Brasil participando da seleção”, diz o presidente da Apae, Evilásio Schimitz.

Lista dos convocados:

Goleiros: Fabiano Guest (Projeto UP/Santos FC) e Marcelo da Silva (Cascavel)

Alas: Edson JR (Projeto UP/Santos; Maycon Ribeiro (Apae de Cascavel); Magno Tomé (Cascavel); André Bortoleto (JR/Corinthians) e Jailson Pereira da Silva (Cantinho da Paz/ Juventus)

Fixo: Erico Eda (JR/Corinthians)

Pivô: Caio Tadeu Batista (JR/Corinthians) e Darlan Souza (Instituto Life Down/CSA)

Complementam a Comissão Técnica: Rodrigo Melo (Instituto Life Down/CSA; Poliana Bastos (Apae de Cascavel) e Guilherme Russo (Cantinho da Paz/Juventus).