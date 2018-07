Cascavelenses defenderão a liderança da categoria RC4 no Brasileiro de Rali

Depois do segundo lugar em Erechim, Sandro Suptitz e Eduardo Ortolan planejam manter a liderança da RC em Lençóis Paulista (Foto: Edson Castro)

Os paranaenses Sandro Suptitz e Eduardo Ortolan defenderão a liderança da categoria RC4 no Campeonato Brasileiro de Rali de Velocidade. A terceira etapa da temporada será disputada no próximo fim de semana, em Lençóis Paulista, no interior de São Paulo. A dupla de Cascavel tem 24 pontos, depois da segunda colocação no Rali de Erechim, disputado em maio.

A terceira etapa do Campeonato Brasileiro, com provas de sexta-feira a domingo, integra o Rali de Inverno, que também terá a disputa do Campeonato Brasileiro Baja, que tem o grid formado por UTV, Quadricículos e Motos. A disputa do Brasileiro de Velocidade terá o percurso de 350 quilômetros, dos quais 150 serão de especiais cronometradas.

O navegador Eduardo “Lobinho” Ortolan se diz ansioso para disputar a etapa de São Paulo. Lençóis Paulista irá sediar o evento pela primeira vez e isso é um dos fatores que deixaram a competição ainda mais equilibrada. “Esta será a primeira vez que vamos competir em São Paulo e, como será a primeira vez que Lençóis Paulista receberá um rali, será uma prova inédita para todos os competidores. Isso garantirá maior equilíbrio, com uma pitada a mais, uma vez que a organização preparou uma prova muito rápida”, informa Ortolan.

Já o piloto Sandro Suptitz destaca que o carro da equipe Rali Cascavel Motorsport foi refeito depois da capotagem em Erechim. “O carro foi totalmente refeito e a expectativa é de brigar pela vitória. A meta é manter a liderança”, acentua Sandro Suptitz.

A dupla Sandro Supitz/Eduardo Ortolan lideram a categoria RC4, com 24 pontos. Em segundo está Carminatti/Marco Marini, com 19; enquanto na terceira colocação está a dupla Alan Serro/Lucas Neuman, que tem 16 pontos.

A equipe Rali Cascavel Motorsport tem apoio de Fusão Solar, Auto Posto Texas, Auto Escola Senna, Beux Import e Export, Moinho Rio Azul, Cervejaria Providencia, Bar do Didi, Yokohama Pneus - Tire Shop, Mizuno Óculos, Incafibra, Rei do Pão e Ótica Curitiba. Apoio mecânico da empresa Rally Center.