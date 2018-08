Cascavelense no pódio

Gean Ganavier, de Cascavel, comandou a festa do pódio da categoria 300cc Sport (Foto: Aílton Santos )

Os paranaenses venceram duas categorias na terceira etapa do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade, disputada no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, ontem. Juraci Black, de Curitiba, ganhou a categoria SKB Máster; e Gean Ganavier, de Cascavel, ganhou a categoria 300cc Sport. Os outros vencedores foram Josué Ferreira, de Goiás, na categoria 300cc Máster; Danilo Lewis, de São Paulo, na SKB Pró; e Michel Veludo, de São Paulo, na 600cc Sport. O cascavelense Elvis Bittencourt também foi um dos destaques da competição, e conquistou o segundo lugar na categoria 300cc Máster.

A categoria 300cc Máster teve a vitória de Josué Ferreira, de Goiás. Em segundo chegou Elvis Bittencourt, paranaense de Cascavel; seguido de José Barros (GO), Benedito Castro (GO) e Wellington Cardoso (GO), que foram terceiro, quarto e quinto, pela ordem.

Na categoria 300 Sport, a vitória foi de Gean Canavier, paranaense de Cascavel, ao passo que o mineiro Diego Martinez se classificou na segunda colocação.

O paulista Michel Veludo ganhou a categoria 600cc Sport. Os cinco primeiros foram pela ordem, Kioman Munhoz (DF), Antonio Carlos Franzen (MG), Ricardo Juliani (DF) e Eduardo Marques (GO).

Na categoria SKB Pró, a vitória foi do paulista Danilo Lewis. Márcio Bertolini (PR) se classificou na segunda colocação; Ian Testa (SP) foi o terceiro; Mauriti Júnior (PR), o quarto; e Gabriel Freitas (SP), o quinto.

Já na categoria SKB Máster, a vitória foi do paranaense Juraci Black, seguido de Rene Ferreira (SC), Jirius Semann (MG) e Élson Tenebra (SP), que pela ordem ocuparam as quatro primeiras colocações.

A terceira etapa do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade contou com a participação de 45 pilotos, representando cinco estados. A promoção e organização foram de Orlei Silva, com supervisão da CBM (Confederação Brasileira de Motociclismo) e FPM (Federação Paranaense de Motociclismo).