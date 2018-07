Cascavelense disputa o Mundial de Canoagem

Vitor disputa seu primeiro Mundial como atleta da categoria sênior (Foto: Fábio Donegá )

Cascavel - Experiente canoísta do CRC (Clube de Regatas Cascavel), apesar da pouca idade, Vitor Hugo Voigt Navarro, de 18 anos, está de malas prontas para representar o Brasil no Campeonato Mundial de Canoagem Velocidade Júnior e Sub-23, que será realizado na semana que vem na cidade de Plovdiv, Bulgária, de quinta-feira a domingo.

Vitor embarcará amanhã para disputar a competição com fuso horário de seis horas a mais em relação ao horário brasileiro. Será sua terceira participação em Mundiais. Em 2015 ele representou o País em Portugal e em 2016 na Bielorrúsia. A diferença é que desta vez ele competirá pela primeira vez como atleta da categoria sênior, tendo competidores com até 23 anos de idade como adversários – as participações anteriores foram na categoria Júnior.

“Estou indo confiante, mais maduro que em relação aos outros Mundiais que participei. Nos anteriores fui para ganhar experiência, e esse vou levar o que já faço aqui. Tenho convicção que estou na minha melhor fase. Consegui fazer bom resultado na Copa Brasil [foi terceiro no K1-100m sênior, atrás apenas dos atletas olímpicos Roberto Maehler e Vagner Souta Jr] e estou melhor que nos outros anos, estou no mau ápice”, diz Vitor, que também tem no currículo a participação em cinco campeonatos Sul-Americanos e dois Pan-Americanos (EUA 2016 e Equador 2017).