Cascavel vence o Foz Cataratas no futsal

Uma vitória para nenhum torcedor colocar defeito. O Cascavel Futsal venceu o Foz Cataratas por 4 a 3, no sábado (21), no Ginásio da Neva. A partida foi válida pela 12ª rodada da Liga Nacional de Futsal.

Com apenas dois minutos de bola rolando, Rafael Vitor marcou o primeiro gol da Serpente. O empate do visitante veio em seguida, com chute de Felipinho. Um minuto foi suficiente para mais uma vez o Cascavel estar a frente no placar. E foi com Ronaldo, marcador com nome de “fenômeno”, que veio o segundo gol.

Apesar de o Foz Cataratas descontar aos oito minutos do segundo tempo com Jamur, as falhas no setor defensivo do time da fronteira ajudaram e muito o avanço do Cascavel Futsal, que aos 12 marcou com Madson e aos 16, com Canhoto.

O visitante até tentou e tanta insistência fizeram com que Trentin fizesse o terceiro gol do Foz. Porém, foram os donos da casa que, no fim, comemoram.

Com a vitória, o time do Cascavel Futsal está em 15º na tabela da Liga Nacional, com 10 pontos. Já o Foz Cataratas segue na 12ª colocação, com 16 pontos.