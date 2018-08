Cascavel se une ao Dia Mundial da Limpeza

No próximo dia 15 de setembro, um sábado, voluntários, membros de instituições e entidades de Cascavel, participarão do “World Clean up day”, que é um movimento mundial para a limpeza das cidades, conscientização social sobre o lixo, jogado de forma inadequada em lugares inapropriados pela população.

Entre essas equipes voluntárias estão: Gerente de Projetos, JCI Cascavel, IGRPCOM,CPCE/IODS, LFCC, Unioeste, Lions, Sesi, Escoteiros, Univel, Unimed e Prefeitura de Cascavel, por meio do Território Cidadão, que vai mobilizar as secretarias municipais nesse trabalho.

O objetivo é participar do Dia Mundial da Limpeza com o recolhimento de lixo no Centro de Cascavel no dia 15 de setembro, no período da manhã.

Todos os voluntários trabalharão identificados com coletes coloridos e cada equipe será identificada por uma cor específica; serão no máximo cinco grupos distintos, nas cores azul, amarelo, verde, vermelho e laranja.

Cada grupo será responsável pelo próprio material de limpeza que será basicamente sacos de lixo, luvas de borracha e a # LIXOnoChãoNão. O Município deve participar com a disponibilização de centrais de coleta.

Para os organizadores do evento, o grande benefício será a integração entre as entidades, limpeza da cidade, conscientização, participação cidadã e formação de cidadania, divulgação das atividades do terceiro setor e das ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável).

O Dia Mundial da Limpeza promete ser a maior ação de limpeza já realizada no planeta, uma vez que a ação será desenvolvida em todo o mundo dia 15 de setembro.

