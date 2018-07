Cascavel registra o 24º homicídio

Homem foi levado para atendimento hospitalar depois de levar um tiro, no Bairro Alto Alegre (Foto: Fábio Donegá)

Um homem de 44 anos baleado no início da noite de ontem no Bairro Alto Alegre ao não resistiu aos ferimentos e morreu pouco tempo depois de ser encaminhado para o hospital. O crime aconteceu na Rua Hercílio da Luz.

Ele estava em uma confraternização com amigos, de acordo com informações colhidas no local do crime. O grupo ingeriu bebidas alcoólicas durante à tarde e, à noite, houve a confusão.

José Carlos Vaz foi atendido pelos socorristas do Siate e levado para o HU (Hospital Universitário) em estado grave, onde entrou em óbito.

A Polícia Militar também atendeu a ocorrência e a Polícia Civil investiga o caso.