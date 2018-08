Cascavel recebe São Lucas para “revanche” no Ginásio da Neva

Cascavel - Embalado por três boas vitórias no Estadual e sem perder há seis jogos no Ginásio da Neva, contando também a Liga Nacional, o Cascavel Futsal tenta manter a sequência invicta em duelo com o São Lucas, às 19h deste sábado pela 8ª rodada do Campeonato Paranaense.

O time cascavelense, que tem se apresentado bem mesmo nos tropeços recentes, engatou uma série de vitórias que o fez saltar na tabela de classificação e chegar à quarta posição. A Serpente vem de triunfos sobre Campo Mourão (5 a 3), Umuarama (5 a 1) e Toledo (4 a 2), sendo apenas diante dos umuaramenses dentro de casa.

Aliás, no Ginásio da Neva o Cascavel Futsal não sabe o que é perder desde o dia 6 de junho, quando foi derrotado pelo Marreco na 11ª rodada do Estadual. De lá para cá foram seis jogos no local, entre Série Ouro e Liga Nacional, com cinco vitórias e um empate.

Já o São Lucas, tradicional equipe do salonismo paranaense, tenta surpreender novamente o time cascavelense, como fez no duelo do primeiro turno, o qual venceu por 5 a 4. Naquele jogo, Caio marcou três gols que lhe ajudaram a hoje ser o terceiro na lista de artilheiros do campeonato, a dois de assumir a liderança.

No Cascavel, quem marcou mais gols nesta edição da Ouro foi o ala Adeirton, que cumpre suspensão esta noite. Já o fixo Rafael é dúvida para o técnico Nei Victor. No São Lucas, Carlos Giuliano não tem desfalques por ordem disciplinar.

Ingressos promocionais

Para o jogo desta noite, a diretoria cascavelense preparou uma promoção especial para o Dia dos Pais, que será comemorado amanhã. Ingressos válidos para duas pessoas podem ser adquiridos antecipadamente a R$ 15. Ingressos individuais também podem ser adquiridos antecipadamente, a R$ 10. Na bilheteria da Neva, no dia do jogo, as entradas custarão R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) e válidas apenas para acesso individual.