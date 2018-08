Cascavel recebe Guarapuava em busca de igualar vitórias no duelo

Cascavel – Duelo que nos últimos anos se tornou clássico e de muita rivalidade, Cascavel Futsal x Guarapuava terá nova edição nesta terça-feira, às 19h30, no Ginásio da Neva, pela abertura da 9ª rodada do returno da Série Ouro do Paranaense.

Juntas, as equipes têm oito títulos e disputaram 12 finais do campeonato que está na 24ª edição. São cinco conquistas para o time cascavelense e três para o guarapuavano, sendo duas delas sobre a equipe do Oeste na decisão.

O time da região central do Estado, aliás, leva a melhor no histórico do confronto. Em 41 jogos desde a ascensão do Guarapuava à elite do salonismo paranaense, em 2006, são 16 vitórias do Lobo contra 15 da Serpente, além de 10 empates – números válidos por todas as competições que as equipes disputaram no período.

A rivalidade é tamanha que apenas nesta temporada, na qual o Guarapuava passa por dificuldades financeiras e reformulação em seu projeto de futsal, o Cascavel conseguiu encerrar um jejum de 10 anos sem vencer na casa do rival. Foi no duelo do primeiro turno da Série Ouro, por 4 a 3, no mês de maio.

Fator casa

Nesta noite, o Cascavel Futsal conta com o fator casa para conseguir igualar o Guarapuava em número de vitórias na história do confronto, além do bom momento na temporada. A Serpente não é derrotada no Ginásio da Neva há mais de dois meses, desde o dia 6 de junho. Já são sete jogos no local no período, com seis vitórias e um empate. O time cascavelense ainda chega para o clássico embalado por quatro vitórias consecutivas e com a possibilidade de igualar o terceiro colocado Pato Branco na tabela de classificação. Os ingressos para esta noite custam R$ 10 (preço único) antecipados e R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada) na bilheteria da Neva.