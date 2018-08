Cascavel nos Japs

Com uma delegação formada por 130 pessoas, a maior dentre 118 cidades que disputam a competição, Cascavel inicia nesta sexta-feira as disputas da fase final da Divisão B dos Japs (Jogos Abertos do Paraná). A competição será realizada de hoje a quinta-feira (23) em Coronel Vivida e reunirá cerca de 3.200 pessoas na disputa de 11 modalidades. Os campeões garantirão vaga para a Divisão A, que será realizada de 21 a 30 de setembro em Londrina.

As equipes cascavelenses de basquetebol masculino, futsal feminino e voleibol (feminino e masculino) chegam a Coronel Vivida após vencerem a fase regional realizada em Planalto, no mês de junho. Já as equipes de basquete feminino e bolão feminino chegaram para a fase final classificadas diretamente – não precisaram disputar a fase regional devido ao baixo número de equipes inscritas.

Além dessas, Cascavel disputará as modalidades de bocha feminino, futebol sete masculino, handebol de areia feminino e masculino, kickboxing feminino e masculino, vôlei de praia feminino, de livre inscrição.

Divisão A

Na Divisão A, Cascavel já conta com as equipes de bocha masculina, bolão masculino, futsal masculino, handebol (feminino e masculino), rúgbi (feminino e masculino), voleibol feminino e vôlei de praia masculino. Além dessas modalidades, o Município participará da competição em Londrina, de 21 a 30 de setembro, com atletas de atletismo, badminton, ciclismo, ginástica rítmica, judô, caratê, natação, taekwondo, tênis, tênis de mesa e xadrez, modalidades individuais de inscrição livre.