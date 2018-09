Cascavel lidera o Paranaense de Handebol Adulto nos dois naipes

Cascavel – A Série Ouro do Campeonato Paranaense de Handebol Adulto movimentou as melhores equipes do Estado no último fim de semana em Londrina, com a realização da 4ª e última etapa classificatória da competição. Destaque para as equipes de Cascavel, que voltaram para casa na liderança da classificação nos naipes feminino e masculino.

Dentre as mulheres, o FAG/O2 Saúde aplicou 37 a 13 no Astorga e 43 a 7 no Matelândia. Com isso, chegou aos 16 pontos, com oito vitórias em oito jogos. Em segundo lugar está a equipe de Maringá, atual campeã, com 14 pontos, seguida por Campo Mourão, Matelândia, Astorga e São José dos Pinhais, respectivamente.

Na próxima etapa, em Saudade do Iguaçu, nos dias 20 e 21 de outubro, líder e vice-líder se enfrentarão, bem como ocorrerá a definição das semifinais, a serem disputadas na etapa final, em Maringá, em novembro.

No naipe masculino, o ACH/Lanalli/02 Saúde venceu os duelos regionais contra os times de Toledo (32 a 30) e Corbélia (36 a 16). Com isso, chegou aos 16 pontos e agora divide a liderança da classificação com o Londrina. Na próxima etapa, em Saudade do Iguaçu, os cascavelenses reencontrarão os corbelienses, mas desta vez pelas quartas de final. Já as semifinais e a final masculina serão em Maringá, na etapa final.

Capitão campeão

Na disputa pelo título da Chave Bronze do Paranaense de Handebol Adulto, a equipe de Capitão Leônidas Marques conquistou a inédita medalha de ouro ao vencer por 24 a 16 o time de Ourizona. A comemoração foi em dobro ao ter a jogadora Caroline Aparecida Baldo premiada como atleta destaque da partida. As duas equipes finalistas subiram para a Chave Prata em 2019. Essa foi a primeira participação do elenco leônidas-marquesiense na competição.