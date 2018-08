Cascavel imuniza menos de 4 mil crianças na primeira semana

A Secretaria de Saúde, por meio do Departamento de Imunização, divulgou nesta manhã (10) a primeira parcial da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e contra o Sarampo. De segunda-feira (6), quando foi aberta a campanha, até o fim da tarde de ontem (9) menos de 4 mil crianças foram levadas as unidades de saúde de Cascavel para serem imunizadas. O número é preocupante, uma vez que a meta em nossa cidade é de vacinar 16.513 crianças.

"Sabemos que boa parte deixa para a última hora, mas nossa preocupação é de que os pais ou responsáveis deixem de levar as crianças à uma unidade de saúde, como tem ocorrido em todo o Brasil um movimento de pouco interesse pela vacina, o que coloca em risco a erradicação desses vírus que podem voltar a circular", alerta a coordenadora do Programa de Imunização, enfermeira Cristina Carnaval.

Ao todo foram vacinadas 3.780 crianças. Dessas doses, são 1.814 contra pólio e 1.966 contra o sarampo. Como temos quatro semanas de campanha, até o dia 31 de agosto, o ideal seria ter aplicado na primeira semana pelo menos de 4 mil a 5 mil doses. Todas as crianças de 1 ano, até 4 anos 11 meses e 29 dias, devem ser vacinadas nesta campanha, mesmo aquelas que já receberam a dose anteriormente.

"As unidades de saúde ficam abertas no horário de almoço. Além disso, as USFs atendem até as 19 horas. E no próximo sábado, dia 18, teremos o Dia D de vacinação, com abertura de todas as unidades das 8 às 17 horas", alerta Cristina Carnaval.

Onde receber as doses em Cascavel

As UBS (Unidades Básicas de Saúde) atendem no seguinte horário:

- Horário normal de funcionamento: 7h às 19h

- Horário de vacinação: 7h às 18h45

Exceções: UBS Santa Cruz e UBS Floresta:

- Horário normal de funcionamento: 7h às 22h

- Horário de vacinação: 7h às 18h45

USF - Unidades Saúde da Família:

- Cidade Verde

- Sede Alvorada

- Espigão Azul

- Cataratas

- Lago Azul

- São João

- São Francisco

- Juvinópolis

- Navegantes

- Rio do Salto

- Santa Bárbara

- São Salvador

- Horário de funcionamento: 8h às 17h

- Horário de vacinação: 8h às 16h45

Demais USFs:

- Horário de funcionamento: 7 h às 19h

- Horário de vacinação: 7 h às 18h45

Unidades que encontram-se em reforma:

UBS Aclimação, UBS Cancelli, USF Santo Onofre, UBS Los Angeles, USF Colméia, USF Morumbi e UBS Tolentino/Neva.

Para essas unidades a recomendação é que a população busque a unidade de atendimento mais próxima, conforme já vem ocorrendo com os atendimentos diários, para receber a vacin