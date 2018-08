Cascavel Futsal se prepara para receber a Intelli (MG)

Cascavel – Derrotado por 5 a 2 em São José dos Campos (SP), no último sábado, o Cascavel Futsal já está de volta aos treinos visando ao próximo compromisso pela Liga Nacional. O desafio desta vez será em casa, em outro duelo direto pela classificação à próxima fase. O jogo, pela 16ª rodada, será neste domingo contra a Intelli (MG), às 11h, no Ginásio da Neva.

Será a antepenúltima partida da equipe cascavelense na fase classificatória. Na 16ª posição, no limite para seguir adiante na competição, a Serpente visitará o Joaçaba (SC) na 17ª rodada, folgará na 18ª e encerrará a programação em casa, no dia 20 de setembro, contra o poderoso Magnus/Sorocaba (SP), que nesta semana disputa o Mundial de Clubes na Tailândia.

Para somar pontos diante da Intelli, o Cascavel Futsal conta com o apoio da torcida. Para isso, colocou ingressos antecipados à venda ao preço promocional de R$ 5 e viu o primeiro lote se esgotar em poucos dias. Assim, já disponibilizou nova carga de ingressos promocionais a R$ 5, mas com apenas 200 unidades. Dessa forma, quem não conseguiu entradas a esse valor pode voltar aos postos de venda para garantir os ingressos. No dia do jogo, o valor será R$ 10.