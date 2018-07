Cascavel Futsal recebe Matelândia em dia de rodada cheia no Estadual

Cascavel - Derrotado pelo São José dos Pinhais num jogo de 12 gols (7 a 5) no último sábado, o Cascavel Futsal volta a contar com seu torcedor nesta noite, quando recebe o Matelândia às 19h, no Ginásio da Neva, pela 4ª rodada do returno da fase classificatória da Série Ouro do Campeonato Paranaense.

Hoje, aliás, a programação será de intensa pela competição. Ela começará a partir das 18h, quando São José dos Pinhais e Toledo medirão forças na cidade localizada na região metropolitana de Curitiba.

Já o Pato Branco tentará se manter como único invicto do campeonato diante do Guarapuava. Para isso conta com o apoio de seu torcedor, às 20h05, no Ginásio Dolivar Lavarda.

Às 20h15 será a vez de o Foz Cataratas entrar em quadra para fazer o principal confronto deste sábado. O desafio é contra o Marreco, no Ginásio Costa Cavalcanti. Será o terceiro embate no ano entre as equipes, o primeiro em Foz do Iguaçu. Nos dois anteriores, o time de Francisco Beltrão levou a melhor com resultados apertados em casa: 5 a 4 pela Liga Futsal e 4 a 3 pelo Paranaense, ambos no mês de abril.

Já às 20h30 Palmas e Umuarama duelarão no Ginásio Monsenhor Engelberto pelo fechamento da 4ª rodada, que foi aberta ontem à noite com Marechal x São Lucas – o Campo Mourão folga.