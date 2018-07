Cascavel Futsal faz clássico com Foz pela Liga Nacional

Cascavel - O Cascavel Futsal recebe o Foz Cataratas neste sábado para um clássico do salonismo paranaense, mas válido pela Liga Nacional. O jogo, marcado para as 19h no Ginásio da Neva, marca o reinício da competição para a Serpente depois de 40 dias dedicada exclusivamente à Série Ouro.

Será o segundo confronto entre as equipes no ano. No primeiro, pelo Estadual, o time tricolor venceu por 2 a 0 em Foz do Iguaçu, pelo Estadual. Para este jogo, o time iguaçuense chega disposto a dar o troco e vindo de dois bons jogos, no empate com o Marechal (2 a 2) e na vitória sobre o Marreco (2 a 1).

Já o Cascavel vem de jogos bastante movimentados contra Matelândia (empate por 3 a 3), São José dos Pinhais (derrota por 7 a 5), Palmas (vitória por 5 a 1) e Marechal (vitória por 2 a 1).

Para este jogo, o time da casa ainda não conta com o pivô Banana, anunciado quarta-feira e que ontem realizou o primeiro treino na nova equipe. Já os alas Kauê, suspenso, e Rafinha, lesionado, são desfalques para o técnico Nei Victor.

No Foz Cataratas, a novidade é o treinador Cigano, que comanda a equipe pela primeira vez na Liga Nacional de Futsal 2018.