Cascavel Futsal enfrenta o Campo Mourão fora de casa

Técnico Nei Victor quer garantir a vitória fora de casa (Foto: Aílton Santos)

Cascavel - O time do Cascavel Futsal embarca hoje à tarde para Campo Mourão para o confronto que será às 20h contra o time da casa, em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Paranaense de Futsal - Sério Ouro.

A partida será no Ginásio Valternei de Oliveira e o time comandado por Nei Victor não contará com Rafael, que está machucado. A equipe faz um treino leve na manhã de hoje e embarca no período da tarde para Campo Mourão, no noroeste do Estado.

Nei Victor diz que o jogo é decisivo para buscar uma melhor colocação na tabela de classificação: “Sabemos da dificuldade de jogar contra o Campo Mourão, mas nossa obrigação é ir lá e tentar um resultado positivo”, disse o treinador.